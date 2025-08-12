L'ex difensore olandese avrebbe avuto un ruolo attivo nel mondo criminale del suo Paese.

L'ex calciatore del Wigan, Ronnie Stam, è stato condannato a 7 anni di carcere per traffico di droga. Aveva tentato di introdurre nel suo Paese circa due tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America. Il 41enne doveva inizialmente scontarne 13 di anni, ma alcune delle accuse più pesanti sono cadute. L'olandese farebbe parte del mondo criminale olandese, per cui avrebbe svolto diversi compiti.

Stam, l'accusa e la sentenza per traffico di droga — Il terzino destro olandese, nato a Breda, ha diviso la propria carriera tra il suo Paese, Belgio e Inghilterra. È qui, nel Wigan, che gli appassionati di calcio se lo ricordano. Arrivato dopo la straordinaria vittoria con il Twente dell'Eredivisie, vi gioca per tre anni. Con la squadra inglese vince la storica Fa Cup del 2013 contro il Manchester City, gara che però è costretto a saltare per infortunio. Dopo questa esperienza passa prima allo Standard Liegi per poi chiudere la carriera nel "suo" Nac Breda.

Da allora le cose sono cambiate radicalmente per il difensore. Ha iniziato a frequentare cattive compagnie, di cui successivamente si è pentito: "È stato stupido andare con quelle persone", disse dopo le prime accuse. Il suo arresto, avvenuto a giugno, e l'inizio delle indagini sono stati causati dall'intercettazione di una enorme partita di droga in viaggio dal Sud America all'Olanda. In totale sarebbero due tonnellate di cocaina, per un valore di 48.6 milioni di sterline. Per questo motivo, inizialmente la richiesta era una pena di 13 anni di carcere. Per l'accusa, inoltre, Stam avrebbe non solo fatto parte del mondo criminale olandese, ma sarebbe stato anche uno dei principali attori.

Per sua fortuna diverse accuse iniziali sono cadute e la pena finale è di "soli" 7 anni in prigione. Stam è stato dichiarato colpevole di aver trafficato 724 chili di cocaina e MDMA e di essere stato in possesso di gas esilarante. L'ex calciatore in un primo momento ha provato a negare, ma ha finito per confessare di essere stato coinvolto in un tentativo di importare 20 chili di cocaina dal Brasile. Anche il fratello e la fidanzata sono stati arrestati. A Stam, inoltre, è stata inflitta una multa di 1.47 milioni di sterline, pari ai guadagni illeciti fatti.