Teramo, in arrivo 20 Daspo per gli scontri derby: protesta ultrà “Lasciateli andare a lavorare”

Gli scontri nel derby. Uno dei tre sostenitori biancorossi ai domiciliari, incensurato, torna in libertà su decisione dei giudici del riesame. Ma sono attesi ulteriori Daspo

Si prevede che più di venti Daspo saranno notificati, con la tifoseria teramana colpita più duramente numericamente. Circa 70 ultras teramani si stavano dirigendo allo stadio, scortati dalla polizia, quando sono stati coinvolti in scontri con circa 30 tifosi giuliesi.

Cinque tifosi sono stati messi agli arresti domiciliari, mentre due sono stati rilasciati. La curva del Teramo protesta per i tifosi che restano ai domiciliari e costretti a non andare a lavorare Durante gli scontri, un poliziotto e un maresciallo dei carabinieri sono rimasti feriti, come ricorda e conferma Teramonews.net.