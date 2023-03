Tifosi Flamengo: protestano sotto casa dell’allenatore dopo la sconfitta nel derby

Dopo la sconfitta contro il Fluminense, l'indirizzo era sotto osservazione dopo che alcuni tifosi rossoneri più eccitati passavano nei pressi e imprecavano contro l'allenatore. Le informazioni sono state inizialmente pubblicate dalla giornalista Isabelle Costa. Alla vigilia della partita persa nel derby Fla-Flu, c'è stata una protesta dei tifosi al centro sportivo Ninho do Urubu dopo la sconfitta con il Vasco. Per questo sabato circola sulle reti un bando per una manifestazione presso la sede di Gavea.

Nonostante abbia mandato in campo una squadra completamente diversa, soprattutto per problemi fisici, senza Arrascaeta e Gabigol, le nuove idee non hanno funzionato ed è arrivata un'altra sconfitta. fuori da casa sua, il termine non era più "stupido" ma "asino", stando alle grida dei tifosi presenti,