Torna a casa dall’allenamento, Piqué sorpreso ad ascoltare la canzone dell’ex Shakira in auto

Come mostra un filmato diffuso sui social, Piquè è stato sorpreso ad ascoltare “Inevitable” in spagnolo, singolo di Shakira pubblicato 24 anni fa, mentre tornava a casa dall’allenamento.

Il tutto poche settimane dopo la separazione dalla cantante colombiana. Nel video, è possibile notare un Piqué piuttosto scuro in volto, seguito dai tifosi che chiedevano una foto o un autografo al difensore blaugrana. Un tifoso gli ha anche gridato: “Che bella canzone!”. Non prestando attenzione ai fan intorno, Piqué è sgusciato via lentamente a bordo della sua auto. In molti si sono chiesti del perché il calciatore stesse ascoltando una canzone dell’ex Shakira. Che ci sia all’orizzonte un ritorno di fiamma tra i due? Insomma, in questi casi i rumors impazzano. E sapete quale frase è contenuta nel testo della canzone ascoltata da Piqué? “Non riesco a trovare alcun modo per dimenticarti perché continuare ad amarti è inevitabile"…