Totò Schillaci, il vescovo di Palermo: “La città perde un simbolo di riscatto”

E, sempre al SIR, ricorda due episodi: "Io nel ’97 ho condiviso con Schillaci l’elezione in Consiglio comunale, sebbene in schieramenti diversi. Ho ricordo di un uomo generoso e disponibile al dialogo. Per noi è un lutto per il quartiere e la città. Nel ’90, da ragazzi, andammo sotto casa di Schillaci al Cep a inneggiarlo. In quell’occasione il mondo ha scoperto Schillaci, mentre Palermo ha scoperto il Cep. Ricordo il corteo di motorini sotto casa sua a tanta gioia".

L’impegno per il quartiere da cui proveniva per il calciatore non è mai cessato. Oltre agli incontri con i ragazzi della scuola, poco distante aprì una scuola calcio. "Siamo in una fase di inaugurazione della nuova palestra d’istituto, proporremo al Comune di Palermo di intestarla a lui". Di quei momenti condivisi il preside ricorda "la generosità di Schillaci, disponibile con tutti i ragazzi". "Li incontrava, non si sottraeva nonostante i suoi successi sportivi. Era una personalità che si ricordava da dove proveniva". Ieri il preside, incontrando gli studenti, ha indicato il messaggio lasciato dal campione del Cep: "Si può avere successo nella vita, si può girare il mondo ed essere conosciuti anche essendo nati in questo quartiere. I nostri alunni sono destinati a un futuro che non si limita al Cep e Schillaci è esempio di questo riscatto sociale e culturale".