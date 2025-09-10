Il libro offre una lettura critica e multidisciplinare dei cambiamenti tra media, sport e società: dalla carta stampata ai social network, dalle fake news alla rappresentazione di genere.

In uscita il nuovo volume "Giornalismo sportivo. Le nuove narrazioni dai media tradizionali agli eSports", scritto da Francesco Pira, Roberta Casagrande e Umberto Spaticchia con la prefazione di Giovanna Russo e la postfazione di Stefano Bizzotto.

Il volume esplora le trasformazioni profonde che stanno ridefinendo il racconto sportivo nell’ecosistema digitale, in un momento storico nel quale la comunicazione attraversa piattaforme, pubblici e linguaggi in continua evoluzione. Il libro offre una lettura critica e multidisciplinare dei cambiamenti tra media, sport e società: dalla carta stampata ai social network, dalle fake news alla rappresentazione di genere, fino all’affermazione degli eSports, analizzando l'evoluzione della narrazione sportiva in risposta alla rivoluzione tecnologica e culturale attuale.

Attraverso la sinergia tra analisi sociologica, comunicazione strategica e riflessione mediale, gli autori stilano un quadro aggiornato e accessibile per comprendere il ruolo del giornalismo sportivo nella costruzione dell’immaginario collettivo, nei processi di disintermediazione e nei nuovi modelli di consumo. Un testo che si candida ad essere di riferimento per studenti, studiosi, operatori della comunicazione e appassionati che vogliano orientarsi nel mondo complesso delle nuove narrazioni dello sport.

Qualche informazione sugli autori — Francesco Pira è professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. È condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication e fa parte dei comitati scientifici di riviste e convegni, in Italia e all’estero.

Roberta Casagrande è dottoranda in Scienze Politiche all’Università di Messina e cultrice della materia in Giornalismo sportivo. È stata addetta stampa dell’Acr Messina Calcio, vincitrice del Premio Etic 2020 con la monografia Pink Power: la scalata delle donne dello sport.

Umberto Spaticchia è dottorando in Scienze Politiche all’Università di Messina. Si occupa di intelligenza artificiale e trasformazioni della comunicazione digitale, con un focus sui temi della disinformazione, della media literacy e dell’impatto sociopolitico degli algoritmi.