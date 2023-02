Trabzonspor, la coreografia del soccorritore, del bimbo e del cane commuove il mondo

L’omaggio del Trabzonspor per le vittime del terremoto in Turchia: la curva ha ricordato le vittime del sisma durante la partita di Conference League contro il Basilea

La coreografia del Trabzonspor in Europa League ha commosso tutti: un omaggio ai soccorritori e al loro enorme lavoro dopo i terremoti che hanno colpito la regione. Sul casco si possono vedere i Paesi che hanno inviato soccorritori e aiuti in Turchia.

Le parole dell'attaccante uruguaiano del Trabzonspor, il 26enne Maximiliano Gomez: "Nonostante il periodo difficile che abbiamo attraversato tutti in Turchia, la squadra è stata molto concentrata sulla partita. Questa vittoria è stata per tutti coloro che non hanno smesso di combattere e aiutare il Paese".