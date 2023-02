Tragedia allo Stellenbosch: pugnalato a morte giovane stella del calcio sudafricano

Oshwin Andries, 19enne centrocampista dello Stellenbosch e giovane promessa del calcio sudafricano, è stato accoltellato mortalmente nel fine settimana a Klapmuts.

di Sergio Pace -

Terribile notizia giunge dal Sudafrica. Oshwin Andries, 19enne centrocampista dello Stellenbosch (dodicesimo in classifica nella Premiership sudafricana), è stato pugnalato a morte. La conferma del decesso del ragazzo è arrivata sabato, dopo la vittoria della squadra ottenuta in trasferta per 2-1 contro il Chippa United.

Il club è profondamente scosso

La sua squadra ha diramato un comunicato ufficiale: “Stasera lo Stellenbosch FC è in lutto per la scomparsa di Oshwin Andries. I pensieri e le preghiere di tutti al club sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari in questo momento".

Il fratello della vittima, Lee-IrwinAndries, ha rivelato a IOL alcuni dettagli relativi all’orribile attacco avvenuto nel fine settimana a Klapmuts: “Mio fratello stava facendo uno scherzo al presunto aggressore. A quel punto quella persona si è infastidita e l’ha pugnalato di lato ripetutamente. Mia madre stava portando in ospedale Oshwin, ma è morto in macchina tra le sue braccia. È rimasta profondamente sconvolta, Oshwin era il migliore. Si allenava ogni singolo giorno e ha sempre detto che tutto ciò che stava facendo era solo per noi”.

La giovane stellina sudafricana sognava di vestire un giorno la maglia del Barcellona e di prendere il posto del suo idolo Sergio Busquets. Un sogno cancellato tragicamente pochi giorni prima del suo ventesimo compleanno.