Turchia, giocatore del Bursaspor preso per il collo dal Mister avversario: l’arbitro non vede nulla…

Ahmet Yıldırım, l'allenatore dell'Erzincanspor, ha afferrato per il collo il giocatore del Bursaspor Hasan Ayaroğlu e ha cercato di soffocarlo. Il Bursaspor ha postato sui propri social la foto dell'attentato, con una sola parola: Giustizia? Questa frase è dovuta all'insolita decisione dell'arbitro dopo il litigio in campo: non ha nemmeno mostrato un cartellino giallo.

Anche l'amministratore delegato dell'Erzincanspor si è detto molto dispiaciuto per questa scena verificatasi in campo, anche per la grande risonanza che ha avuto in molti Paesi.