Turchia, Montella: “Hakan sposterebbe gli equilibri in qualsiasi squadra d’Europa”

Alla vigilia della partita decisiva contro il Montenegro, Vincenzo Montella si è presentato in conferenza stampa. Nonostante le difficoltà, il ct della nazionale turca non ha nascosto le carenze nel suo organico, evidenziando le assenze importanti in vista del match: "Abbiamo delle assenze, Abdulkerim Bardakci è squalificato e Hakan Calhanoglu è infortunato. Tuttavia, tutti i giocatori che abbiamo combatteranno fino alla fine e daremo ciò che abbiamo intenzione di dare". Il tecnico italiano non intende alzare bandiera bianca, promettendo che la Turchia metterà in campo tutto ciò che ha per giocarsi le sue chance fino all’ultimo minuto.