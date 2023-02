Turchia, ritiri dal campionato e aiuti: all’ultima giornata il derby Galatasaray-Fenerbahce

Dopo il terremoto che si è verificato a Kahramanmaraş e ha causato gravi distruzioni in 10 province, Gaziantep FK e Hatayspor si sono ritirati dal campionato turco. Nell'ultima settimana si giocherà il derby Galatasaray-Fenerbahce.

Redazione DDD

Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş si sono uniti per aiutare la regione terremotata di Kahramanmaraş, descritta come "il disastro del secolo". I club, chiamati "Big Three", hanno inviato 3 camion di aiuti con i loro loghi nella zona del terremoto come indicatore dell'unità e della solidarietà necessarie in questi giorni difficili.

Nel comunicato congiunto dei tre club sul tema sono state inserite le seguenti dichiarazioni: "Auguriamo la misericordia di Dio ai nostri cittadini che hanno perso la vita nel disastro del terremoto che ha avuto luogo a Kahramanmaraş il 6 febbraio e ha colpito tutto il nostro paese, ed esprimiamo le nostre condoglianze alla nostra nazione. Abbiamo cercato di essere con i nostri cittadini che sono stati colpiti dal terremoto fin dal primo giorno di questo disastro che ha soffocato il nostro Paese. Per fare la nostra parte ogni volta che sarà necessario, continueremo a stare al loro fianco dopo la decisione di ritirarsi dalla Super League, gli avversari di Gaziantep FK e Hatayspor hanno ricevuto 3 punti ciascuno nelle restanti settimane, gli occhi si sono trasformati in infissi".

Il derby Galatasaray-Fenerbahçe si giocherà nell'ultima settimana di Super League!

Tre delle quattro grandi squadre della Süper Lig non hanno ancora affrontato Gaziantep FK e Hatayspor nel girone di ritorno del campionato. Pertanto, Beşiktaş, Fenerbahçe e Galatasaray otterranno 6 punti ciascuno da queste partite. Il Trabzonspor, invece, ha giocato entrambe le partite con l'Hatayspor, ma non ha affrontato il Gaziantep FK nel ritorno: otterranno 3 punti dalla partita del Gaziantep FK a causa della vittoria per forfait.

Galatasaray e Fenerbahçe, che stanno lottando per lo scudetto in Super League, chiuderanno la stagione con il derby. L'ultima partita del Galatasaray in Süper Lig è stata contro l'Hatayspor, mentre l'ultima partita del Fenerbahçe è stata contro il Gaziantep FK. Dopo il ritiro dal campionato di Hatayspor e Gaziantep FK, i rivali storici si affronteranno nell'ultima partita di campionato al Nef Stadium.