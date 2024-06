Ufficiale, Depay lascia l’Atletico Madrid: “Mi aspettavo un finale diverso”

40 presenze, 12 goal e una Supercoppa di Spagna. Si conclude dopo un anno e mezzo (da gennaio 2023, ndr) l’esperienza di Memphis Depay all’Atletico Madrid. Tante ombre, poche, pochissime luci per l’attaccante olandese con la...

40 presenze, 12 goal e una Supercoppa di Spagna. Si conclude dopo un anno e mezzo (da gennaio 2023, ndr) l'esperienza di Memphis Depay all'Atletico Madrid. Tante ombre, poche, pochissime luci per l'attaccante olandese con la maglia dei colchoneros, spesso fuori dall'undici titolare del CholoSimeone sia per scelte tecniche, sia per qualche problema fisico di troppo dell'ex Barcellona.