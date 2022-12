Ultras Willem II all’assalto della sede del club: derby perso, Mister vattene!

La sconfitta ha provocato forti disordini nella città di Tilburg. I sostenitori dei Tricolores hanno cercato di assaltare l'edificio principale del King Willem II Stadium per chiedere le dimissioni dell'allenatore Kevin Hofland, ma sono stati fermati. Lo riporta BN DeStem, secondo cui il nucleo duro della curva del Willem II voleva prendere d'assalto l'edificio principale per chiedere le dimissioni di Hofland, ma non ci è riuscito. Tra l'altro, ha causato ritardi per la partenza dopo la partita giocatori del NAC, che hanno dovuto attendere che la strada fosse libera.

Durante la partita si sono sentiti cori anche come "Kevin, vaffanculo". L'allenatore stesso ha commentato: "Certo che questo fa effetto su di me. Capisco quelle emozioni dei tifoso, ma ovviamente non posso farci niente se qualche giocatore fa un passaggio sbagliato o non sta prestando attenzione. Anche i giocatori sono umani e speri che lo sappiano sugli spalti, ma capisco perfettamente l'emozione. Mentirei se dicessi che non mi tocca".