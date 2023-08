Un dolce ripieno rende omaggio all’Argentina ed è campione del mondo

“Siamo senza parole, abbiamo vinto il premio per il miglior dolce e anche la categoria per il miglior triplo; è il premio per una passione, abbiamo iniziato con molto impegno nel 2021 e abbiamo continuato a cambiare ricette fino all'ultimo momento”, hanno dichiarato a Télam Yanina Acosta e Maximiliano Santos, una giovane coppia della città di Campana, situata nella provincia di Buenos Aires.

“È una conquista di entrambi, siamo imprenditori costanti, questo dolce non si trova nei chioschi, non è stato commercializzato fino ad oggi, a Campana non abbiamo avuto quasi nessuna vendita, se non da parte di alcuni conoscenti, e per poter competere abbiamo dovuto inviare dei campioni una settimana prima, vedremo cosa succederà d’ora in poi. È una ricetta artigianale, non ha conservanti, fa lei stessa la pasta di arachidi, è tutto fatto in casa”, ha spiegato Maximiliano.