Un tifoso spende 400 sterline per un tatuaggio celebrativo, ma il Newcastle perde la finale

Spendere 400 sterline per un tatuaggio, risultato poi vano. E' la curiosa storia che arriva dall'Inghilterra, dove un tifoso del Newcastle si era preparato alla grande per la finale di Carabao Cup contro lo United. Troppo forse, dal momento che lo stesso si è tatuato la celebrazione del titolo, ancora prima che il match venisse disputato. E il match, come spesso in questo casi, ha visto vincere lo United...

Nessun rimpianto però per il tifoso, nonostante la famiglia sia tutt'altro che felice, dal momento che alcuni amici l'hanno trovata divertente. Una piccola consolazione per Kris, che aveva fatto il tutto per gioco, e ora si trova a dover fare i conti non solo coi tifosi del Newcastle, ma soprattutto con la nonna. Lei non ha gradito affatto il tatuaggio della discordia.