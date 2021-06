Copa América, Miami: la famiglia arriva in Brasile, ma le partite sono a porte chiuse…!

Una famiglia colombiana è andata in Brasile con lo scopo di seguire la nazionale, ma è rimasta sorpresa dalla notizia di non poter entrare allo stadio

Davide Capano

La Copa América è stata protagonista di tante polemiche negli ultimi tre mesi. Sono state apportate diverse modifiche in breve tempo, causando l’obsolescenza di molte persone. Ma il torneo ora sale alla ribalta pure a causa di un fatto insolito: una famiglia si è recata in Brasile per vedere le partite della propria nazionale, senza sapere che la competizione era senza pubblico!

Protagonista di questa particolare storia è la famiglia Calderón, composta da tre colombiani, attualmente residenti a Miami negli Stati Uniti, la cui unica intenzione era vedere la Colombia. All’inizio avevano preso i biglietti per il loro paese di origine e l’Argentina, le due nazioni che avrebbero dovuto ospitare l’evento. Tuttavia, una volta cambiata la location, hanno preso dei nuovi biglietti per il Brasile, con l’intento di seguire i Cafeteros…

La sorpresa è stata quando, all’arrivo in terra brasiliana, non sono potuti entrare allo stadio: “Non sapevamo che non c’era pubblico e non potevamo entrare. La cosa logica era che si giocasse con il pubblico perché in Colombia avrebbero giocato con il 30% dell’occupazione degli stadi. Credevamo che sarebbe stato lo stesso e non è stato così”, ha dichiarato Julia Calderón al sito brasiliano UOL Esporte, proprio fuori dall’Arena Pantanal di Cuiabá, dove la Colombia ha debuttato vincendo 1-0 sull’Ecuador con gol di Cardona. I suoi figli, Bryan e Harry, naturalmente d’accordo con quanto detto dalla madre.

“Inizialmente dovevamo viaggiare in Colombia e Argentina, abbiamo comprato i biglietti e poi abbiamo dovuto cambiarli”, ha aggiunto Julia con la delusione di sapere che non potranno vedere nessuna partita della squadra di Reinaldo Rueda e dovranno accontentarsi di ammirare i calciatori in hotel. Il caso Calderón è incredibile perché anche in Argentina si sarebbe giocato senza pubblico. Questa negligenza nel controllare le informazioni prima del viaggio fa perdere tempo e denaro. Adesso possono vedere la loro nazionale solo in televisione, come se fossero rimasti in Florida.

Intanto, secondo le informazioni fornite dai media locali, la famiglia resterà in Brasile fino alla fine del mese, pur non riuscendo a raggiungere l’obiettivo originario…