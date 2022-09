Una giornalista minacciata dai tifosi Atletico: aveva raccontato i cori razzisti al derby di Madrid

Dopo la sua cronaca dei fatti, María Morán ha ricevuto molte minacce tramite Twitter da molti fan dell'Atlético Madrid, che l'hanno definita bugiarda. La giornalista di Gol TV ha voluto denunciare questi eventi e ha scritto quanto segue sul suo account Twitter, citando, inoltre, alcune delle minacce ricevute: “A seguito del derby non smetto di ricevere minacce. Non solo minacciano me, ma anche la mia famiglia. Non ho altra scelta che sporgere denuncia presso Polizia e Guardia Civile".