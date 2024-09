Union Berlino, lanciata raccolta fondi per aiutare un portiere amputato

La sensibilità del club tedesco

Berkin Arslanogullari si è allenato nel club berlinese e la scorsa stagione si era persino allenato con la Prima Squadra, giocando anche in un'amichevole, fino a quando non ha ricevuto una diagnosi inaspettata. Nonostante gli sforzi e la chemioterapia intensiva, il cancro non è scomparso e ha portato all'amputazione della gamba come misura salvavita.