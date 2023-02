Unión-Colón: 700 poliziotti per il derby di Santa Fe

L'operazione di sicurezza sul derby tra Unión e Colón: 700 poliziotti quando si affronteranno domenica 19 febbraio. Dopo 3 giornate di campionato, Colón con zero punti e Unión Santa Fe a quota 2...

Il derby che Unión Santa Fe e Colón Santa Fe giocheranno domenica 19 febbraio, corrispondente al quarto appuntamento della Lega Professionistica, sarà presidiato da 700 poliziotti provinciali, secondo quanto stabilito in un incontro tra autorità del Ministero della Sicurezza e i dirigenti di entrambi i club.

Lavori in corso allo stadio: preoccupazione per l'ordine pubblico

La partita tra le tradizionali rivali si giocherà allo stadio 15 de Abril, in casa dell'Unión Santa Fe, dove i dirigenti del club ospite del Colón avranno a disposizione un settore ad uso esclusivo. Per quanto riguarda l'operazione di sicurezza, dei 700 agenti ben 500 dovranno essere assunti come personale aggiuntivo dal club organizzatore dell'Unión, mentre il resto sarà fornito dal Ministero della Sicurezza della provincia.