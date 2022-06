“Usate lo stesso tricolore dei nazisti…”: l’Holstein Kiel “Non è vero, non è nero…”

Il club tedesco che milita nella 2.Bundesliga ha presentato le divise per la nuova stagione, ma quella che vedete in foto è finita al centro delle critiche perché - secondo alcuni tifosi - la texture ricorda il tricolore utilizzato dai nazisti.

La società si è così dovuta affrettare a chiarire l'ovvio: che il colore in alto non è nero, bensì un blu scuro - che con il bianco e il rosso compone i tre colori dello Schleswig-Holstein, come conferma la rivista Facebook @bundesitalia.