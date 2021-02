Vaccinarsi allo stadio, a Siviglia si può: stadio Sánchez-Pizjuán sito anti-Covid

Il club sivigliano annuncia un accordo con la Junta de Andalucía: allo stadio potranno essere somministrate fino a 26mila dosi di vaccino giornaliere

“Lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán sarà uno dei massicci centri in cui la popolazione sivigliana sarà vaccinata contro il Covid-19. La società del Siviglia ha offerto diversi mesi fa ai responsabili del servizio sanitario andaluso, il SAS, l’opzione di disporre del feudo rojiblanco per svolgere questa importantissima missione sanitaria. Questo lunedì, quando le stesse autorità visiteranno il Sánchez-Pizjuán, si sapranno i dettagli e la fattibilità, procedendo in questo modo all’inizio di detta attività”, spiega il club in una nota ufficiale.