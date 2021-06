Vasco da Gama, André vive vicino allo stadio: è brasiliano, ma tifa solo e sempre Argentina!

Tatuaggio, calzini, ciabatte, polsini, calamite e magliette ovunque per un brasiliano di Rio de Janeiro che ha confessato di essere tifoso dell’Albiceleste…

Si chiama André Luis Dos Santos Duque e, in un servizio del collega Matías Peliccioni durante il programma Líbero su Tyc Sports, risponde alla domanda più grande di tutte: “Come è diventato tifoso dell’Argentina?”. “Non ho spiegazioni per un giorno preciso”, dice, sottolineando poi come quando era ragazzo, e si giocavano i Mondiali del 1994, non gli generava nessun tipo di emozione vedere il Brasile in partita. “Non provo niente per la squadra brasiliana. L’Argentina è la mia grande passione”, aggiunge.