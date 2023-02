Venerdì 17 il derby di San Paolo: intanto almeno 5 feriti negli scontri fra tifosi…

Due persone sono rimaste ferite dopo una rissa che ha coinvolto i tifosi del Corinthians e del Palmeiras, nella città in cui venerdì 17 febbraio si giocherà O Classico, il derby di San Paolo per eccellenza. Secondo le informazioni della Segreteria di Pubblica Sicurezza, lo scontro è avvenuto sul viadotto della Grande San Paolo, nella zona est di San Paolo, intorno alle 3:30 della notte di venerdì 10 febbraio.

Due autobus che trasportavano tifosi sono stati distrutti e due membri della tifoseria del Corinthians sono rimasti feriti. Sono stati portati all'Ospedale Municipale Dr. Arthur Ribeiro Saboya e alla Santa Casa de Misericórdia, dove rimangono ricoverati. Ma si parla di almeno 5 feriti nell'assalto guidato dalla Mancha Alviverde del Palmeiras, come conferma Folha.uol.com.br.

Per contenere i disordini è stata chiamata la Polizia Militare, che si trovava di pattuglia nei pressi della zona incriminata. Il caso è stato registrato dal 16' Dipartimento di Polizia come rissa generalizzata che ha portato a lesioni personali. Alcuni oggetti rubati ai tifosi del Corinthians aggrediti sono stati poi ritrovati in un bar che si trova di fronte allo stadio del Palmeiras, l'Allianz Parque.