Venezia, tre gol per Gytkjaer nell’allenamento congiunto col Rocca Priora

Il match si apre con il Venezia in pieno controllo del possesso palla, avanzando con continuità nella metà campo avversaria grazie alla spinta degli esterni.

Al sesto minuto, Duncan con un tiro dalla distanza impegna il portiere avversario, costringendolo a deviare in corner con un ottimo intervento in tuffo.

La reazione del Rocca Priora non tarda ad arrivare: al 18’, il numero 9 Gingillo realizza la rete del pareggio con un preciso destro incrociato che batte Grandi.

Il Venezia, però, riprende subito il comando del match e al 22’ è ancora Gytkjaer a riportare avanti i lagunari, ribadendo in rete una conclusione di Oristanio respinta dal portiere Maddalena.

Oristanio sfiora il palo e manca di poco la quarta rete, mentre al 40’ Maddalena nega a Gytkjaer il poker personale con un’uscita coraggiosa su un tiro ravvicinato in area.

Il primo tempo si chiude con il Venezia in vantaggio per 3-1.

La prima occasione della ripresa arriva al 51’, quando Busio impegna il portiere avversario con un tiro dall’interno dell’area. Un minuto dopo, lo stesso centrocampista statunitense trasforma con freddezza il secondo rigore del match concesso per un fallo di mano in area.

Al 57’, Duncan libera Carboni in area di rigore con un perfetto filtrante: il numero 20 non sbaglia e batte il portiere avversario per il 5-1.