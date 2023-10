Verona, l’agente di Dawidowicz in tribunale col Benfica: causa da 350mila euro

Daniel Weber, procuratore del difensore centrale polacco Pawel Dawidowicz, ha citato in giudizio il Benfica per un presunto debito di 350mila euro. L'informazione è contenuta in una causa del 9 ottobre presso il Tribunale civile centrale di Lisbona.

Pawel Dawidowicz è arrivato al Benfica nel 2014, dal Lechia Danzica, ma non ha mai esordito in prima squadra a Lisbona. Sempre in forza al club italiano, Dawidowicz ha collezionato 70 presenze con la squadra B del Benfica in due stagioni, prima di passare in prestito in tre stagioni consecutive, l'ultima delle quali all'Hellas Verona, da cui è stato definitivamente riscattato.