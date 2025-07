Le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Juventus e Barcellona tra le altre che ricordano il momento più difficile della sua lunga carriera, oggi ancora in corso

Filippo Montoli 11 luglio - 09:51

L'ex centrocampista di Juventus e Barcellona ha raccontato su YouTube come l'incidente in auto del 2015 sia stato un punto di svolta nella sua carriera. Vidal ha ammesso che fu grazie al supporto della tifoseria e dell'allora presidente della Federazione cilena, Sergio Jaude, se ha potuto continuare con la sua carriera sportiva ad alto livello.

Vidal sull'incidente del 2015: "È stato uno dei momenti peggiori" — Era il 2015 e il Cile ospitava la Copa America. Come racconta lo stesso Vidal, c'era molta fiducia sul poter fare bene considerando la squadra e il fattore campo favorevole. Dopo il secondo match del girone contro il Messico, finito per 3-3, l'allora tecnico Sampaoli concesse un giorno di riposo al centrocampista. È in quel contesto che, con la sua nuova Ferrari e da ubriaco, fece un incidente nei pressi di Santiago. L'intervento della Polizia e l'arresto potevano portare a conseguenze molto gravi per l'allora giocatore della Juventus: "Dagli errori ho capito molte cose e quello fu uno dei momenti peggiori della mia carriera. Stavo in Nazionale, convinto con gli altri di vincere finalmente la Coppa e succede una cosa simile. Poteva andare molto peggio. Potevano portarmi via da lì, dalla mia squadra e finiva così la mia carriera".

A questo punto Vidal ricorda cosa e chi fu essenziale per continuare a giocare e soprattutto a poter scendere in campo solamente due giorni più tardi: "Passare da una situazione in cui poteva succedere qualsiasi cosa a poter giocare la partita successiva un paio di giorni dopo non è facile. La gente però dimostrò il suo affetto. Certamente non a tutti piacque la cosa, ma la maggior parte mi diede un grande appoggio". A essere decisivo più di tutti fu l'allora presidente della Federazione cilena che fece pressione sul Governo ottenendo il reintegro immediato in squadra. Convinse inoltre Sampaoli, il quale voleva escludere dalla rosa Vidal, a cambiare idea a riguardo.

Contro la Bolivia, nella terza partita del girone, il centrocampista partì titolare e il supporto della tifoseria colpì il giocatore: "Ha cambiato molto il mio modo di pensare e di vivere. Ecco perché sono e sarò sempre grato alla Nazionale". Con Vidal in campo il Cile arrivò fino in fondo alla competizione, vincendo infine la Finale con l'Argentina ai calci di rigori. Il centrocampista non solo segnò il suo, ma venne anche eletto MVP della partita. Forse impensabile qualche settimana prima.