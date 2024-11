Vietnam, arriva la novità: torneo ufficiale di calcio a sette riservato alle donne

Per la prima volta, in Vietnam, le donne avranno un torneo ufficiale di calcio a sette: la Women's Vietnam Premier League-Stagione 1 (WVPL-S1), o Thiên Khôi Cup, in programma dal 9 al 17 novembre ad Hanoi. Con otto squadre partecipanti e molte atlete della nazionale, questo evento rappresenta una tappa storica per il calcio femminile in Vietnam. Thiên Khôi Group, sponsor principale, ha confermato dichiarato che il torneo rappresenta: "Un segno positivo per lo sviluppo dello sport femminile in Vietnam".