Madrid, Vinícius duro su chi lo ha insultato nel derby: “Che non entrino mai più in uno stadio”

Vinícius Jr. continua ad accusare i cori razzisti dello stadio Metropolitano durante l'ultimo derby di Madrid. Dopo diverse settimane senza commentare la questione, l'attaccante del Real Madrid ha dato le sue impressioni in un'intervista a Globo su quanto accaduto in quella partita e chiede che coloro che hanno emesso i cori razzisti ricevano una dura punizione.

"Non fateli più entrare in uno stadio"

Questo il commento di Vinícius. Per il crack brasiliano questi eventi non sono stati isolati e lui ritiene che siamo ancora lontani dalla fine del razzismo, tuttavia afferma di avere fiducia nelle persone e ritiene che questi eventi siano stati causati da una minoranza. "È difficile dire che il razzismo nel calcio finirà con così tante persone che continuano a farlo, ma mi piace credere che ci siano più persone buone che cattive", ha detto il brasiliano.

Nonostante sia passato più di un mese da quegli incidenti, a Vinícius fa ancora male pensare a quello che è successo in quella partita e ritiene che l'unico modo per evitare che questi cori razzisti si ripetano sia imporre una sanzione esemplare a tutti i che ha partecipato. Tutte quelle persone che sono razziste devono pagare in qualche modo. Sarebbe giusto che i tifosi dell'Atlético che lo hanno fatto non possano mai più entrare in uno stadio e quindi quelle persone soffriranno molto e penseranno che se fanno qualcosa del genere devono pagare per questo", ha concluso Vini Jr su questo argomento.