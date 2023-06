Viterbese-Favl Cimini, è derby fra Camilli e Romano per lo stadio “Rocchi”

Un derby accesissimo, ma questa volta non si gioca sul rettangolo verde, bensì per lo stadio. E' la sfida che sta andando in scena fra Viterbese e Favl Cimini, che hanno avviato un vero e proprio "derby" per la conquista dello stadio Rocchi. Piero Camilli ha infatti acquistato la Polisportiva Favl Cimini, club di Eccellenza, con l'obiettivo di portarlo a giocare al Rocchi di Viterbo.