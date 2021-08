Vuoi parlare con Pelé? 10mila dollari! Così O Rei aiuta la sua Fondazione…

Per raccogliere fondi per la sua fondazione, Pelé offrirà colloqui virtuali di mezz’ora sulla piattaforma Human IPO. Avranno un costo di circa 8.500 euro

10.000 dollari (circa 8.500 euro) per una conversazione virtuale di 30 minuti con O Rei Pelé. È la nuova formula scelta dalla stella brasiliana, a 80 anni, per raccogliere fondi destinati alla fondazione benefica che porta il suo nome. Il tre volte campione del mondo si muove come un trentenne della Silicon Valley con le nuove tecnologie e ne è prova la decisione di mettere a disposizione il suo tempo libero attraverso la piattaforma Human IPO, anche se lo fa per una buona causa.

“Human IPO” è un tipo di società che apparirebbe nei film futuristici. Una start-up americana dal concept controverso, in quanto ha trasformato in un prodotto commerciale di alto valore qualcosa di semplice come il passare dei minuti, tanto ambito in questi tempi di social network in cui il presente sembra passato. Kirill Goryunov, che ha lavorato per Google, e Vlas Lezin, ex dirigente di Goldman Sachs, sono i creatori di quest’app che incoraggia giovani talenti, celebrità, influencer o alti dirigenti di aziende emergenti, a vendere il loro “capitale umano” al miglior offerente. Funziona come una borsa valori, ma al posto dei titoli commerciali di un’azienda vengono messe all’asta “ore umane” che salgono e scendono di prezzo secondo le leggi del libero mercato. “Un nuovo modo per costruire relazioni dirette con la community e farle investire su di te”: è il loro claim.