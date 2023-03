Weghorst ridicolizzato dal giornalista: “Se la partita fosse durata 48 ore avresti segnato?”

Il match tra Olanda e Gibilterra è stato un continuo tiro al bersaglio. Il match è terminato 3-0 per gli Orange, un risultato che per i dati partita, resta davvero stretto a Depay & co. che hanno creato un infinità di palle gol per dilatare il risultato, e sono usciti dal De Kuip con l’80% di possesso palla. Gibilterra, dal canto suo, non ha mai calciato in porta, mai crossato, e non ha mai battuto un calcio d’angolo. Questo è lo specchio del match.