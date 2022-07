“Wow, che club!”, Gnabry rinnova e svela come è nato il suo amore per il Bayern

L’esterno tedesco Serge Gnabry ha rinnovato con il Bayern Monaco fino al 2026. Il calciatore si appresta a disputare la sua quinta stagione con la maglia bavarese con la quale ha messo insieme ben 171 presenze, totalizzando 64 reti e 40 assist. Un giocatore di estro e velocità che ama giocare per il Bayern. Un amore sbocciato già da avversario, quando ai tempi dell’Arsenal calcò il campo dell’Allianz Arena per la prima volta.

"Ricordo quando ho giocato qui con l'Arsenal e ho pensato: 'Wow, che club, che squadra. Giocarci sarebbe stato un sogno'. Ho sempre saputo di potercela fare. Non ho mai dubitato del mio talento. Qui c’è l’ambizione di vincere le partite e soddisfare le aspettative di un top club, per questo la fame non va via”.