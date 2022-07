Zagabria, la task force ha funzionato: esame derby superato a fine voti

Nell'ultimo derby di campionato delle scorse settimane tra le grandi rivali Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato, i tumulti in autostrada avevano oscurato l'intera scena calcistica. Invece ieri il match di Supercoppa, fortunatamente, non è stato segnato da scontri tra tifosi e polizia. Il lavoro sembra essere stato ben fatto poiché una nuova task force, il quartier generale dell'applicazione delle partite ad alto rischio della direzione di polizia, ha preso il controllo della situazione.

Sotto la guida del capo dello staff, il vicedirettore generale della polizia Damir Barić, per la prima volta è stato istituito un coordinamento della polizia nell'attuazione delle misure di sicurezza in occasione di una partita di calcio ad alto rischio come il Classico croato fra la squadra della capitale e la squadra dalmata. La direzione della polizia non ha reso noti attraverso i canali ufficiali conflitti fra ultras, che è ciò che desidera ogni normale partecipante a tali eventi sportivi.