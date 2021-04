Zambia, è qui l’arbitro più giovane del mondo: Raphael Mbotela in campo a 16 anni!

Mbotela è diventato l’arbitro più giovane del mondo a dirigere un match tra club professionisti. Traguardo raggiunto nell’amichevole Zesco United-Forest Rangers

Mbotela ha raccontato la sua storia alla BBC: “Mi piace tantissimo arbitrare, arbitrare mi rende felice. Certo, a volte faccio degli errori ma proprio quando li faccio mi sento motivato a migliorare sempre di più, fa parte del gioco, e della vita, ogni persona commette errori. Spero che questa gara sia solo l’inizio e che la mia federazione possa darmi una mano a migliorare. Mi piacerebbe molto diventare come Janny Sikazwe (arbitro internazionale zambiano, nda) non appena avrò finito gli studi. Quando scendo in campo, non guardo né la mia età né i grandi giocatori. Attualmente non posso andare a scuola perché i miei genitori sono separati e non possiamo permetterci l’uniforme scolastica e i libri, ma spero di tornarci presto e poi, una volta diplomato, concentrarmi sulla carriera da arbitro”.

Inoltre Desmond Katongo, media officer dello Zesco United, ha dichiarato sempre alla BBC: “Sulle panchine delle due squadre non eravamo preoccupati per le sue capacità di arbitrarci, perché ha sviluppato una buona reputazione nel guidare la partita. È emozionante vedere un ragazzo con l’ambizione di diventare un arbitro in un momento in cui molti dei suoi coetanei avrebbero voluto essere Lionel Messi, Ronaldo o Enock Mwepu. Gli arbitri possono anche essere una grande ispirazione per molte persone come Mbotela. Sarebbe fantastico se questo ragazzo ricevesse un addestramento formale dalla Federazione locale. Questa è una potenziale storia di successo per lo Zambia”.