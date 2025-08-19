Polissya-Fiorentina: ecco il pronostico dell’intelligenza artificiale

Un impegno delicato ma abbordabile apre l'annata della Viola. In vista della partita del 21 agosto, ecco il pronostico dell'intelligenza artificiale: per i toscani la gara potrebbe essere più complicata del previsto

Alessandro Savoldi 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 13:32)

La stagione della Fiorentina di Pioli inizia da Presov, Slovacchia, dove i viola sfideranno gli ucraini del Polissya nei preliminari di Conference League. Ecco il pronostico del match secondo l’intelligenza artificiale.

La cronaca del primo tempo di Polissya-Fiorentina — La Fiorentina tenta subito di fare la partita, gestendo il pallino del gioco grazie alla propria superiorità tecnica a centrocampo. A toccare tantissimi palloni sono soprattutto Fagioli e Sohm, mentre il Polissya abbassa il baricentro e cerca il modo per colpire in contropiede. Primo squillo viola al 19’, quando Gudmundsson imbuca per Dodo, bravo ad inserirsi alle spalle dei difensori. Il brasiliano sbaglia però il tocco in mezzo per Kean, con il bomber che avrebbe potuto segnare a porta vuota.

Dopo mezz’ora di torpore, ecco il Polissya. Gli ucraini, che fino a questo momento avevano aspettato con ordine, verticalizzano rapidamente dopo la palla persa da Pongracic. Lednev recupera e lancia Filippov. La punta classe ‘93 è brava a vedere Nazarenko, che, servito a rimorchio, colpisce bene con il piattone. Palla in buca d’angolo, dove nulla può De Gea. Clamoroso 1-0 del Polissya e Fiorentina stordita dallo svantaggio inaspettato.

Il gol dà la possibilità ai padroni di casa di chiudersi ancora di più, cercando di limitare al massimo le iniziative dei viola. Al 35’ tiro da fuori di Gudmundsson altissimo. La reazione della Fiorentina è flebile, con le squadre che prendono la strada degli spogliatoi sull’1-0 per il Polissya.

La rimonta viola nel secondo tempo — Pioli mette mano alla squadra nell’intervallo. Al posto di Dzeko, poco partecipe e non ancora al meglio, entra Fazzini, con Kean unica punta. La mossa dell’allenatore ex Milan e Al-Nassr funziona: al 58’ il neo-entrato e Fagioli triangolano, con quest’ultimo che vede il taglio di Gosens. Il tedesco, con un movimento dei suoi, vola di testa e trova Kean: stop, tiro, palla in rete. La Fiorentina pareggia con il suo uomo più rappresentativo.

Il fortino del Polissya si scioglie come neve al sole. Gudmundsson sfiora il palo al 64’, dopo un bello slalom tra i giocatori ucraini. L’appuntamento con il gol è solo rimandato. Al 72’ Gudmundsson allarga per Dodo e si butta in mezzo: il cross del brasiliano colpisce il difensore e la traiettoria premia proprio l’ex Genoa. Da solo a centro area, non può far altro che battere Volynets e ribaltare la partita: 1-2 per la Fiorentina.

Nel finale i padroni di casa, stanchi, non riescono a organizzare una reazione e i gigliati dilagano. A chiudere definitivamente la partita è il neo-entrato Richardson. Il marocchino sfrutta una disattenzione del centrocampo del Polissya e, all’87’, si trova da solo al limite dell’area. Il suo destro è chirurgico e vale l’1-3 per la Viola, che ipoteca la qualificazione in vista del ritorno.

Amir Richardson in viola (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Secondo l’intelligenza artificiale Polyssia-Fiorentina finirà dunque 1-3. Un risultato che, nonostante qualche difficoltà di troppo nel primo tempo, soddisferebbe Pioli e i tifosi in vista del ritorno. Calcio d’inizio previsto per giovedì 21 agosto alle ore 20.00.