Roma-Bologna, ecco il pronostico dell’intelligenza artificiale per la partita

Gasperini sfida Italiano in una partita ad alto tasso di spettacolarità. Davanti al solito Olimpico tutto esaurito i giallorossi ospitano i felsinei nella prima giornata del nuovo campionato

Alessandro Savoldi 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 13:06)

Roma e Bologna sono pronte a dar vita al primo big match della nuova Serie A. Ecco il pronostico e la cronaca dell’intelligenza artificiale per la sfida in programma all’Olimpico sabato 23 agosto alle 20.45.

Il primo tempo secondo l'IA: sfida bella ed equilibrata — L’esordio di Gasperini sulla panchina della Roma inizia benissimo. Nell’atmosfera delle grandi occasioni, i giallorossi premono subito sul pedale dell’acceleratore. Al minuto 8 i capitolini hanno la prima grande chance di serata. Angeliño serve Dybala e si propone. L’argentino manda al bar Freuler, alza la testa e premia il movimento dello spagnolo. Il cross rasoterra trova Ferguson, che però non trova lo specchio della porta dal limite dell’area.

Si tratta di un assaggio: al 15’ l’asse tutto argentino Dybala-Soulé si accende e illumina l’Olimpico. Soulé punta e salta Lykogiannis, imbuca per la Joya che vede l’uscita di Skorupski. L’ex Juventus e Palermo, con un tocco morbidissimo, scavalca il portiere polacco e fa impazzire il pubblico giallorosso: 1-0 per i padroni di casa e primo gol ufficiale dell’era Gasperini.

Il Bologna, che fino a quel momento era quasi tramortito dall’avvio deciso della Roma, entra improvvisamente in partita. Immobile controlla un lancio lungo di Vitik e calcia di punta per prendere il tempo a Svilar. Miracolo del portiere serbo e palla in angolo al 23’. Al 35’ ammonito Ghilardi per un’entrata decisa e in ritardo su Cambiaghi. Al 43’ il Bologna trova il pari. Lo stesso Cambiaghi conquista una punizione sulla trequarti che Lykogiannis pennella in area di rigore. Vitik anticipa tutti e insacca, presentandosi così alla Serie A. Pareggio e tutto da rifare per la Roma.

Il secondo tempo: la Roma supera il Bologna nel finale — Il secondo tempo si apre ancora con il Bologna all’attacco, galvanizzato dal gol del pari. Cambiaghi, indemoniato, crossa per Immobile al 53’: l’ex capitano della Lazio anticipa N’Dicka ma colpisce il palo. Si tratta dell’ultimo squillo della partita per il centravanti di Torre Annunziata, che fa spazio a Castro. Ammonito intanto anche Freuler, autore di un fallo tattico su Koné.

La Roma, scossa dal pericolo scampato, prova a colpire in contropiede al 56’: Koné recupera palla e verticalizza per Ferguson. L’irlandese stoppa male, ma in qualche modo riesce a premiare la sovrapposizione di Angeliño, che crossa. Il traversone, impreciso, rischia di sorprendere Skorupski, bravo ad alzare sopra la propria porta. L’episodio che cambia la partita avviene però al 65’. Soulé salta Freuler e si prepara al tiro, lo svizzero interviene in ritardo e viene ammonito per la seconda volta: il Bologna resta in 10.

I giallorossi sanno che è il momento di colpire: dentro El Shaarawy e El Aynaoui per Ghilardi, ammonito, e Cristante. I felsinei si coprono: uno spento Orsolini fa spazio a Moro, mentre De Silvestri rileva Zortea. La mossa di Gasperini paga dividendi al minuto 83: El Aynaoui recupera palla e serve Soulé, che a sua volta allarga per Wesley. Il brasiliano crossa bene e trova Ferguson, che di testa mette in porta: 2-1 per la Roma quando mancano sette minuti.

Il Bologna, stanco e in 10, prova il tutto per tutto con Dallinga, subentrato a Odgaard. L’olandese però, al 90’, è impreciso nella conclusione da centro-area. Nel recupero la squadra di Italiano è sbilanciata e rischia il 3-1. Solo un grande Skorupski impedisce a El Shaarawy la soddisfazione personale. Finisce così: per l’intelligenza artificiale, Roma batte Bologna 2-1.