CAPU…T DERBY – Colpa d’Allegri

La sconfitta contro l'Udinese e il quasi certo addio ad ogni velleità scudetto da parte della Juventus, un punto nelle ultime tre giornate e strappo in vetta dell'Inter, hanno riaperto la stagione della caccia all'Allegri. Colpa sia se Milik si è fatto proditoriamente buttare fuori con l'Empoli, Vlahovic è sparito nello scontro di San Siro, Yildiz si è dimostrato non ancora pronto (strano, è un classe 2005...) e Chiesa ha giocato solo contro tutti con l'Udinese.

...oltre al talentino turco, Illing-Junior, Cerri, Boende, Scaglia, due portieri e poi Kostic, Alcaraz (non il tennista) e Djalò. Poi, certo, c'è da chiedersi perché abbia inserito i primi tre e non quelli un po' più strutturati e viene il sospetto l'abbia fatto per lanciare un segnale a Giuntoli, ma poco conta per quelli che si sono rimessi in caccia.

Colpa d'Alfredo... Anzi, colpa d'Allegri. E allora out e basta. E che diamine! E' l'allenatore più pagato della Serie A, con la rosa più pagata della Serie A, la squadra costruita spendendo una montagna di soldi negli ultimi mercati (a dir la verità penultimi perché l'ultimo è stato di sofferenza e razionalizzazione) e quindi è colpa sua. Che non ha vinto nulla in tre anni ed è un risultatista. Che il corto muso ha rotto le scatole, meglio avanti tutta. Che nemmeno viaggiare con una proiezione a 84 punti è sufficiente a guardare con un pizzico di obiettività alla situazione.

Per dire: dovesse chiudere davvero a quella quota (84) farebbe meglio di se stesso nelle due stagioni precedenti (e ci mancherebbe, dicono gli Allegri Out), ma anche di Pirlo (78) e pure del Sarri dell'ultimo scudetto nell'estate del 2020. Che di punti ne ha fatti 83 per cucirsi addosso il tricolore e che, per sfidare l'Udinese (3-1 il 15 dicembre 2019) in panchina aveva, oltre ai portieri, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, Ramsey, Pjaca, Emre Can, Douglas Costa e Muratore. E in campo il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain.

