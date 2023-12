CAPU…T DERBY – Come la Juve

Anche l'Inter ruba. Come la Juventus sempre e come tutti gli altri che hanno successo in Italia.

Redazione Derby Derby Derby

di Giovanni Capuano -

Dunque anche l'Inter ruba. Come la Juventus, forse qualcosa in meno a tenere dietro le estemporanee uscite di qualche politico a caccia di voti facili e brutte figure garantite. Anche l'Inter ruba e certamente ha rubato a Napoli, almeno a dare retta al (ri)sentimento popolare napoletano e non solo. Il designatore Rocchi non deve pensarla allo stesso modo, se è vero che ha mandato il Var del Maradona, Marini, ad assolvere lo stesso ruolo in Atalanta-Milan, ma poco conta. L'Inter ha vinto perché ruba e se vincerà lo scudetto lo farà perché non è un campionato pulito ma è la Marotta League.

Così come erano campionati col verme quelli conquistati in sequenza dalla Juventus e via via a scendere tutti gli altri

In fondo, chi non ricorda le polemiche sul meraviglioso Milan di Sacchi e Capello che era forte eh ma... vuoi mettere Baresi che si chiama il fuorigioco da solo? O La Roma tricolore solo per Nakata a Torino... Oppure la Lazio del 2000 tricolore sicuramente solo per la pioggia di Perugia, Collina, la congiura di Palazzo (P maiuscola)?

Non c'è nessuno arrivato prima di tutti, in Italia, che non abbia rubato qualcosa. E così anche Inzaghi se ne farà una ragione, dovesse festeggiare a maggio la seconda stella. Avrà vinto perché ha rubato, a Napoli e chissà quante altre volte. Non si cambia mai, da noi, è uno stato dell'anima perenne, un'emergenza che riguarda non solo il calcio ma la vita di tutti i giorni. Chi è disposto a giurare di non aver mai pensato, ad esempio, che il collega promosso in fondo non se lo meritava e se gli hanno dato l'aumento qualcosa di strano dovrà pure averlo fatto?

La settimana dopo Napoli-Inter è uguale a tutte le altre da decenni a questa parte. "Ruba come la Juve" la costante, cambia solo il soggetto. Il termine di paragone no, rimane quello e anche su questo ci sarebbe da ragionare visto che solo in un mondo parallelo si può pensare di raccontare una storia lunga cent'anni come una lunga rapina a mano disarmata. Ma non interessa a nessuno, figurarsi a chi ripete il ritornello convinto di dire una cosa simpatica e intelligente.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.