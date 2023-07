CAPU…T DERBY – Cosa rischia la Juventus, cosa rischia l’Inter

L'Inter e Inzaghi rischiano molto perché Lukaku rappresentava una sorta di assicurazione sulla vita in mezzo alla rivoluzione che, solo considerando Onana-Skriniar-Brozovic-Dzeko-Lukaku, li priva di 201 presenze nell'ultima stagione oltre a 28 gol dagli attaccanti. Settimana scorsa Inzaghi, convinto di ritrovare a breve il belga ad Appiano Gentile, aveva dichiarato la seconda stella come obiettivo stagionale: oggi, potesse, cancellerebbe tutto e si esprimerebbe in termini molto meno ottimistici perché Morata (o chi per lui) non è Lukaku, Sommer non è Onana, Bisseck non è Skrinar. Frattesi non è (ancora) Brozovic e Thuram va testato nel calcio italiano.