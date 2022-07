CAPU…T DERBY – Fallimento Juve

Il blitz per Bremer, l'attesa dei prossimi colpi e quello che aspetta Max Allegri alla guida di una corazzata

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Ci portiamo avanti con il lavoro, così da non farci trovare impreparati quando la prossima primavera sarà il momento dei grandi processoni a chi non avrà vinto: sarà fallimento Juve. Se non avrà vinto e pure giocato bene con una squadra che sembra pensata e costruita per comandare, almeno in Italia. Il blitz per strappare Bremer all'Inter è stato un segnale potente, quasi più dell'acquisto di Vlahovic in gennaio. E' vero che il puzzle non è ancora completo, mancando ad esempio di un regista che faccia girare il tutto oltre che di un paio di attori non protagonisti, ma la Juventus è tornata e questo le restituisce il ruolo centrale.

Non solo. Aver tolto Bremer all'Inter ha precipitato la casa nerazzurra in una sorta di psicodramma da cui potrà uscire solo tenendo Skriniar (e uscendo quindi rafforzata dal mercato), ma con a quel punto la certezza di arrivare a giugno e poi cedere. Due colpi in uno notevoli. Quindi ci portiamo avanti con il lavoro e cominciamo già adesso il processo ad Allegri, che non potrà ripresentare il solito gioco difensivo, senza idee da centrocampo in su, affidandosi solo alle invenzioni di Di Maria e Vlahovic e pensando prima a non prenderle e poi a segnare. E tutto il resto del copione che verrà recitato a memoria se questa super Juventus dovesse avere dei problemi.

Certo, i più attenti obietteranno che anche l'Inter non è messa male (una volta incassata la botta di Bremer) e che in fondo il MIlan viene da due anni e mezzo in cui ha fatto 19 punti più della Juventus distinguendosi per continuità nel percorso di crescita, ma per i processatori della prossima primavera sarà un dettaglio. Quindi, alla luce dell'acquisto di Bremer e di tutti gli altri (passati, presenti e futuri) ci portiamo avanti con il lavoro per dire 'Fallimento Juve' e 'Allegri dimettiti'. Poi si vedrà.