CAPU…T DERBY – Giochi di Bani giochi villani

La Juventus è uscita da Marassi inseguita dal solito coro sulla capacità di rubare, un allenatore diffidato e multato e la sensazione di essere stata trattata non benissimo da arbitro e Var. Le questioni arbitrali restano l’alibi dei perdenti, dunque non è il caso esagerare con la lettura di quanto accaduto tra braccio di Bani e rosso di Malinovsky non visto, nemmeno davanti alla tv nella sala di Lissone.

Una riflessione che porta alla necessità che su alcune fattispecie di fallo o presunto tale ci sia uniformità. Il mani/braccio appartiene a questa casistica: il Var deve analizzare minuziosamente e in linea di massima chiamare alla revisione perché si fa fatica a comprendere come ci siano rigori per sfioramenti minimi di polpastrelli ed altri episodi che spariscono. Nell’epoca della tecnologia è un doppio binario impossibile da giustificare mentre si capisce meglio che non tutto ciò che accade in mezzo al campo, dove l’intensità e la dinamica sono parametri principali, possa essere ri-arbitrato al Var.