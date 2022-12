CAPU…T DERBY – I cinque euro di Zhang

Certamente nel chiedere ai presenti di lasciare un obolo di 5 euro prima di andarsene, raccolta destinata a Piero (Ausilio) “per fare mercato”, Steven Zhang stava scherzando. Clima informale e rilassato, euforia legittima per il compleanno e per il Natale: insomma, chi si è scandalizzato per la scena non ne ha colto il contesto che, come spesso accade, fa la differenza.

Ora, essendo Zhang il proprietario dell’Inter, il contenuto del messaggio non si può ignorare. Sul modo, invece, sarà suo obbligo che alle parole seguano i fatti perché non si riesce ad immaginare un altro presidente di club scherzare così apertamente su un tasto dolente da due anni per il proprio club e il proprio popolo: difficilmente, ad esempio, Moratti lo avrebbe fatto. Dunque, giudizio sospeso per ora. Perché nelle condizioni attuali ci sono momenti in cui non si capisce cosa convenga e cosa no a chi e la linea di confine appare estremamente sottile. La linea dell'autofinanziamento per esempio non è un male in senso assoluto, ma se poi dovesse significare la partenza di più big nemmeno in età così avanzata, avrebbe il sapore di un ridimensionamento più che di un rilancio. E renderebbe insopportabili anche le battute.