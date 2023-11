CAPU…T DERBY – Il rigorino di Juventus-Inter

L'unico modo per poter rinfacciare gli uni agli altri nei secoli dei secoli il furto (vero o presunto). E per essere confortati sull'esistenza di un Palazzo a favore o contro, dipende dal colore della maglietta dei protagonisti, dell'inadeguatezza della classe arbitrale, dell'inutilità del Var o, peggio, della sua manipolabilità.

Del resto i segnali si sono visti tutti dentro un calcio che non è più capace di accettare le decisioni altrui, la vittoria altrui e la sconfitta propria. Nemmeno far sentire in maniera trasparente gli audio dei dialoghi tra direttore di gara e sala Var è servito per togliere l'atavico vizio del dubbio maligno. L'arbitro, anzi gli arbitri, sono rimasti quelli di prima e cioè - agli occhi di tantissimi - sicari mandati a fermare la squadra per la quale si tifa. Siamo inguaribili, senza speranza.