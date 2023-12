CAPU…T DERBY – Inzaghi, Allegri, Pioli e l’arte del fallimento

Perché non si può criticare anche i migliori o dire che chi è sotto accusa ha fatto bene?

Redazione Derby Derby Derby

di Giovanni Capuano -

Inzaghi è bravissimo per davvero e sta facendo un lavoro fantastico. Pioli è bravo di sicuro, altrimenti non vinci uno scudetto, e anche la proprietà del Milan non è così male se è vero che ha raddrizzato i conti in un tempo ragionevole regalando anche qualche gioia alla sua gente. Per Allegri parlano il palmares e la classifica attuale, difficoltà ed errori compresi. Marotta è il miglior dirigente d’Italia, De Laurentiis un presidente che a Napoli dovrebbero ringraziare per l‘eternità così come i romanisti con Friedkin.

Insomma...

...Sono tutti fortissimi e la premessa bisogna farla in questo mondo un po’ strano in cui se ti azzardi a muovere una critica vieni attaccato perché non dai conto della bravura di chi critichi. Che è certamente un fenomeno, ma che ogni tanto si può anche discutere non esistendo dogmi insuperabili nel mondo del calcio.

Allora proveremo a dire che Inzaghi ha mancato un obiettivo importante e alla portata fallendo il primo posto nel girone e che la retrocessione del Milan in Europa League quello è (una retrocessione) e non un successo. Ma anche che Pioli starà pure antipatico ai milanisti e però spalle al muro trova sempre una via d’uscita. Dunque, merita un Pioli In e basta, almeno questa volta. E Inzaghi merita una critica e non solo applausi. Come ad Allegri va riconosciuto il lavoro che sta facendo con una Juventus di medio livello senza rinfacciargli per partito preso che l’estetica non è il massimo.

Si può? No. Meglio dividersi per bande e, per prudenza, cercare sempre l’onda giusta. Tutti bravissimi (tranne Allegri e Pioli che stanno sulle palle a tutti), nessun dubbio, zero critiche. Avanti così, fino alla prossima.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.