CAPU…T DERBY – Inzaghi e l’Inter (S)Contizzata

La qualificazione alla Champions League, la qualità del gioco e un percorso che non è finito. Anzi

Inzaghi riesce là dove Spalletti prima e soprattutto Conte poi avevano fallito e cioé nel portare l'Inter nella seconda fase della Champions League. In termini assoluti non un'impresa, nel senso che il girone con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e i semi sconosciuti dello Sheriff Tiraspol rendeva il passaggio agli ottavi un obiettivo quasi obbligato, però era lo stesso anche un anno fa per il tecnico leccese e, quindi, si tratta comunque di un risultato raggiunto. A pesare è il modo in cui l'Inter ha ottenuto il pass: autorevole e mettendo in mostra un calcio spesso divertente, con l'unico difetto di non tramutare in gol la marea di occasioni create finendo con il soffrire troppo. Da qui in poi i nerazzurri potranno giocare con meno pressione sulle spalle e non è detto che sia negativo. Anzi. Per chiudere il gruppo in testa serve la vittoria al Bernabeu, l'asticella si alza ma non è impossibile, soprattutto se la condizione a inizio dicembre resterà quella messa in mostra in queste ultime partite e se ci sarà la voglia di affrontare la sfida al Real Madrid senza alcuna soggezione.