CAPU…T DERBY – Inzaghi, Sacchi e i 7 minuti di Pioli

La vittoria nella semifinale d'andata della Champions League, netta ma non definitiva perché è mancato il colpo del ko, rappresenta per Simone Inzaghi un'enorme rivincita contro tutto quello che lo circonda. Non solo chi lo ha messo per mesi sulla graticola, alzando via via l'asticella come se il colpevole delle tante sconfitte in campionato fosse solo lui e non anche la squadra, ma anche verso una parte della critica che non ne apprezza fino in fondo il valore. In cima a tutti Arrigo Sacchi, che oggi sulla Gazzetta celebra il successo dell'Inter come strameritato "ma anche perché i rossoneri nel primo tempo non erano in campo" e che da sempre non perde occasione per spiegare al mondo che il calcio di Inzaghi è vecchio e poco europeo.