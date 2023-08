CAPU…T DERBY – La griglia Scudetto di Ferragosto

Come si presentano le squadre di Serie A al via del campionato che parte con il tricolore sul petto del Napoli

di Giovanni Capuano -

Premessa delle premesse: il campionato parte ma mancano ancora due settimane di mercato. Dunque, quello che si scrive oggi potrebbe non essere più valido il 31 agosto e se necessario ci si aggiorna. Però l’estate non è trascorsa invano e la grigliatona calcistica di post Ferragosto un senso lo conserva.

Eccola, allora...

Pole position - Napoli per distacco. Se è vero, come è vero, che ha dominato con merito il campionato scorso non basta l’addio di Spalletti e Kim a togliergli oneri e onori. Favorito per il bis, come e più di quanto non sia tradizione per i campioni in carica.

Seconda fila - Milan e Inter. In questo ordine. Pioli deve mettere a posto i tasselli di una mezza rivoluzione ma c’è qualità su cui lavorare. Lo strappo con Maldini e la partenza di Tonali avevano aperto ampia discussione su cosa dovesse diventare il nuovo Milan: non ci sono certezze, ma la linea di movimento è stata chiara. Se poi dovesse arrivare una punta... Inzaghi ha in mano un squadra nettamente indebolita rispetto all’anno scorso. Questo è un fatto. In attacco il downgrade appare notevole, in porta pure. In difesa deve sperare che Acerbi e Darmian vivano un’altra stagione da fenomeni. In mezzo invece ha una rosa migliore anche se la rinuncia a Samardzic ha tolto parte del giudizio positivo: in campo, perché a livello societario ormai è tempo che i club mettano fine alla dipendenza dai carrozzoni che accompagnano i giocatori e succhiano soldi al sistema.

Terza fila - Juventus e Lazio. Allegri al momento ha una squadra costruita più guardando a questioni di bilancio che tecniche: competitiva ma imperfetta, reduce da due stagioni con il fiatone. E’ senza Europa (vantaggio) ma anche senza un centrocampo da scudetto. La Lazio ha perso Milinkovic Savic e non sa se Immobile sarà quello dell’anno scorso o il bomber implacabile di prima. E’ stato un mercato a strappi per Sarri e in più c’è una Champions League da onorare. Attenzione, però, perché la base di partenza era buona.

Quarta fila - Roma e Atalanta, non necessariamente in questo ordine. Mourinho dovrebbe avere una rosa più profonda di quella di un anno fa, correggendo un vizio che aveva condizionato il finale di stagione, però non ha ancora ricevuto l’attaccante che serve. Gasperini? Vera incognita. L’Atalanta ha monetizzato tutto il monetizzabile ma anche acquistato a peso d’oro come mai in passato. E’ l’inizio di un nuovo ciclo, situazione in cui di solito Gasp si esalta. Forse. Buon campionato a tutti