CAPU…T DERBY – La Juventus non è da Scudetto (e Allegri non ha l’obbligo di…)

Perché il possibile arrivo di Lukaku dovrebbe rendere i bianconeri favoriti? E cosa ha di diverso Max rispetto a Garcia, Inzaghi e Pioli?

di Giovanni Capuano -

Il lento avvicinamento di Lukaku alla Juventus sta scatenando un dibattito su quali possano diventare le prospettive dei bianconeri nella prossima stagione. A parte la maggioranza per nulla silenziosa dei tifosi juventini contrari per principio allo scambio tra Vlahovic e il belga, il resto dell’osservatorio ritiene che la Juventus con Lukaku debba diventare per forza la favorita del campionato. Una Juventus da scudetto senza se e senza ma. E senza ricordare che negli ultimi due campionati ha messo insieme 142 punti (70 e 72 al netto della penalizzazione) rimediandone 34 di distacco dalle due vincitrici d’annata e cioè Milan e Napoli.

E perchè mai?

Una Juventus che col belga prenderebbe un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A, fuori a lungo per infortunio in autunno e inverno, perdendone un altro che non avrà espresso il suo meglio a Torino ma è pur sempre andato in doppia cifra nell’ultima stagione e per certi versi anche quella prima, avendo concentrato i suoi 7 gol da gennaio in poi quando è stato prelevato dalla Fiorentina.

Una Juventus che ha perso Di Maria, Cuadrado e Paredes e che fin qui ha inserito solo il giovane Weah. Che sta facendo mercato dovendo far di conto e poco più di due settimane dal via del campionato è molto, troppo, simile a quella limitata dell’anno scorso. Che gioca in un torneo in cui la squadra campione in carica ha sì cambiato allenatore, ma ha tenuto tutti i migliori tranne Kim e parte da un vantaggio enorme sulla concorrenza. Dove c’è chi ha speso oltre 100 milioni e non ha ancora finito (Milan) e chi sta portando a casa le prime scelte in quasi tutte le situazioni (Inter).

Insomma, può darsi che a mercato chiuso e con Lukaku la Juventus diventi la favorita per lo scudetto. Oggi, però, non lo è. Anzi, oggi 3 agosto è una squadra destinata a dover lottare per centrare la qualificazione Champions come le accade dal giorno dell’addio di Sarri in poi. Dunque, anche Allegri non può essere obbligato a vincere lo scudetto o, almeno, non può essere più obbligato di Garcia, Inzaghi e Pioli. Solo che di Allegri si scrive e si dice per poi essere pronti a fucilarlo (mediaticamente) alle prime difficoltà mentre tutti gli altri godono di una specie di lasciapassare estivo. Il motivo? Ah, saperlo…