CAPU…T DERBY – L’Inter ruba (Capitolo 2)

Si può discutere sul metro di utilizzo del Var e il tema è aperto e delicato, visto che a tratti sembra che ad arbitrare sia la sala tv di Lissone e non il direttore di gara in campo. Quello che non si dovrebbe fare, però, è piegare sempre e comunque il dibattito alla propria convenienza.

Per intenderci: l’Atalanta che a San Siro ha goduto tre giorni prima di un rigorino televisivo, incassandolo senza scandalizzarsi ed evocando chissà quali crediti ancora da riscattare, tre giorni dopo (a parti invertite) è partita all’attacco senza giri di parole. E a spanne vale per tutti, sia chiaro, perché tutti hanno il loro episodio a favore dimenticato quando si lamentano di quelli contro. In napoletano lo chiamano “chiagni e fotti” e non c’è descrizione migliore per raccontare quello che siamo davvero. Non interessa che le cose migliorino, ma che vadano a proprio vantaggio. Punto.