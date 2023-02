CAPU…T DERBY – Meno male che lui c’è

Criticati a volte senza rispetto per le loro storie, quasi sempre sono la soluzione dei problemi delle loro squadre. Alla faccia dei detrattori

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Meno male che Massimiliano c'è. E anche Stefano. Prossimamente pure Simone se i suoi smetteranno di farsi prendere dai nervi e torneranno solo a giocare a calcio e se ai comunicati degli allenatori da curva la società saprà dare il giusto peso, cioè zero. Destino comune per Massimiliano, Stefano e Simone, tutti costretti a passare momenti durissimi dentro la stagione tappandosi le orecchie e isolandosi dall'ambiente intorno e dal fuoco (anche amico) concentrico sulla loro figura. Inzaghi ha vinto la Supercoppa Italiana, è in semifinale in Coppa Italia e alla vigilia di ottavi giocabili con il Porto in Champions League. Lavora per una proprietà che fatica a mettere in piedi un progetto di investimenti a medio termine e, pur essendo criticabile per qualche passo falso di troppo in campionato, sta facendo quello che deve: tenere l'Inter competitiva e in corsa su più fronti possibili. Con buona pace di chi lo attacca, chissà a che titolo.

Allegri e Pioli, invece, sono stati la soluzione dei guai di Juventus e Milan

Situazioni differenti, con un tratto in comune: nessuno meglio dei tecnici attuali era in grado di rimettere insieme i cocci a dispetto dei critici, compresi i propri tifosi, che li hanno accusati di essere fondamentalmente inadatti al ruolo ricoperto. Nel caso di Pioli è stato un vero e proprio voltafaccia: il passaggio da 'Pioli is on fire' a #PioliOut andrebbe analizzato come esempio di masochismo. E lo stesso vale per il massacro cui l'allenatore è stato sottoposto per aver schierato il Milan e tre, con impostazione quasi solo difensiva, nel derby che arrivava dopo il diluvio di gol presi contro chiunque. Aveva ragione lui, ma tanto non gliela renderanno: ha arrestato la caduta libera del Milan e consentito di ripartire fino alla notte del riscatto con il Tottenham. E pensare che c'era chi lo voleva processare per alto tradimento del dna e della storia rossoneri...

Su Allegri si potrebbe scrivere un libro. Sta sulle scatole a una moltitudine di tifosi juventini per come fa giocare (male) la Juve. In ottobre sognavano l'esonero, poi le cose sono precipitate tutte intorno e adesso è lui il bastione tecnico in mezzo alla tempesta. Può non piacere, ma è così. Meno che Allegri c'è, con il suo pragmatismo, le provocazioni verbali e l'anteporsi anche fisicamente in difesa dei giocatori bersagliati dai fischi. La lite con un tifoso in tribuna ("Stai zitto!") è la cosa più juventina vista negli ultimi mesi. Ma vallo a dire a quelli che lo vorrebbero comunque il più lontano possibile dalla Juventus...